Bakan Ersoy: Restorasyonu tamamlanan tarihi Atlas Sineması kapılarını açacak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Atlas Sinemasının kapılarını açacağını duyurdu.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan tarihi Atlas Sinemasının, İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte açılacağını bildirdi.
Ersoy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, tarihi sinemanın restorasyonunun her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettiklerini belirtti.
Her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettik ve aslına uygun olarak restore ettik.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) February 25, 2021
Tarihî Atlas Sineması'nın kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz. pic.twitter.com/Zx1NZGlFQN
Sinemayı aslına uygun olarak restore ettiklerini vurgulayan Ersoy, "Tarihi Atlas Sinemasının kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz." ifadesini kullandı.
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