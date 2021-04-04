Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Bakan Ersoy: Eserlerimizi Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilemek için çalışmalarımız devam ediyor

Bakan Ersoy, Bodrum'da 2400 yıllık tarihi eserlerin ortaya çıktığı bölgeyi koruyacak şekilde önlem aldıklarını, eserleri Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilemek için çalıştıklarını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 04.04.2021
Bakan Ersoy: Eserlerimizi Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilemek için çalışmalarımız devam ediyor

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan ve Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğünce kazı çalışması başlatılan lahit mezar alanındaki eserlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy açıklamasında şunları kaydetti:

"Bodrum'da MÖ 4'üncü yüzyıla tarihlenen 15 mezar ve çok sayıda eserle ilgili titizlikle çalışıyoruz. Bölgeyi geçici olarak kapatıyor ve eserleri koruyacak şekilde önlemlerimizi alıyoruz. Eserlerimizi Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilemek için çalışmalarımız devam ediyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bin 779'a yükseldi
Ankara'da 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek
Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde Kovid-19 vaka sayısı azalan il bulunmuyor
Almanya Sağlık Bakanı Kovid-19'a karşı ikinci aşıyı olanların belirli özgürlüklere kavuşabileceğini söyledi
Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

Benzer haberler

Bakan Ersoy: Eserlerimizi Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilemek için çalışmalarımız devam ediyor

Bakan Ersoy: Eserlerimizi Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilemek için çalışmalarımız devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açtı

Bakan Ersoy: Türkiye'nin ilk çevrim içi uluslararası edebiyat ve yayıncılık tanıtım portalı yakında açılacak

Kültür ve Turizm ile Adalet bakanlıklarından cezaevlerinde kütüphane kurulması için iş birliği

Kültür ve Turizm ile Adalet bakanlıklarından cezaevlerinde kütüphane kurulması için iş birliği
Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü 'drone' ile takip ediyor

Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü 'drone' ile takip ediyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı