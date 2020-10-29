Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri kutladı
Bakan Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri tebrik etti.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri tebrik etti.
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim, Özdemir Erdoğan, Mehmet Çebi ve Necmeddin Okyay'ı tebrik ediyor, ülkemize verdikleri katkılardan dolayı kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) October 29, 2020
Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim, Özdemir Erdoğan, Mehmet Çebi ve Necmeddin Okyay'ı tebrik ediyor, ülkemize verdikleri katkılardan dolayı kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.