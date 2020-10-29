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Kültür Sanat

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri kutladı

Bakan Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri tebrik etti.

Kemal Karadağ   | 29.10.2020
Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri kutladı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri tebrik etti.

Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim, Özdemir Erdoğan, Mehmet Çebi ve Necmeddin Okyay'ı tebrik ediyor, ülkemize verdikleri katkılardan dolayı kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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