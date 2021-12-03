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Kültür

Azez YEE tarafından Suriye'de 'Engelleri Sanatla Aşarız' resim sergisi açıldı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Azez Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Suriye'nin İdlib iliyle Afrin ve Bab ilçelerinde engelli sanatçıların eserlerinden oluşan resim sergisi açıldı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 03.12.2021
Azez YEE tarafından Suriye'de 'Engelleri Sanatla Aşarız' resim sergisi açıldı

Ankara

Azez YEE'den yapılan açıklamaya göre, "Engelleri Sanatla Aşarız” adlı resim sergisinin açılış töreni görme engelli ressam Şukri Najjar’ın bağlama icrasıyla başladı.

Azez YEE Müdürü Fikret Çıtak, törende yaptığı konuşmada, "Toplum tarafından engelli ama 'Yunus'ca dünyaya bakanlar için 'özel' olarak adlandırılan İdlib, Afrin ve Bab'dan katılımlarıyla bizleri şereflendiren sanatçı arkadaşları ve siz değerli misafirlerimizi hürmetle selamlıyorum. Duyamamak, görememek, özgürce koşamamak büyük bir engel olarak karşımıza çıkabilir. Biz duyabilenlerin, görebilenlerin, koşabilenlerin çevresinde bulunan sanat eserleri sanatçılarımızın dünyasının bize açılan kapısıdır." diye konuştu.

Çıtak, aralık ayı boyunca "özel kardeşlerinin" katılımıyla programlar düzenleneceğini, "Engelleri Sanatla Aşarız" etkinlikleri kapsamında 5 Aralık Pazar günü "özel kardeşlerinin" tiyatro oyununu sergileyeceklerini ve ay sonuna kadar sanat atölyesi çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Sergi 24 Aralık'a kadar gezilebilecek.

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