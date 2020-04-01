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Kültür Sanat

Aykut Kuşkaya canlı yayınla konser verdi

Sanatçı Aykut Kuşkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısına uyan sevenlerine online konser verdi.

Saadet Firdevs Aparı   | 01.04.2020
Aykut Kuşkaya canlı yayınla konser verdi Fotoğraf: Saadet Firdevs Aparı/AA

İstanbul

Sanatçı Aykut Kuşkaya, YouTube ve Instagram'dan canlı yayınlanan konserde, kendi eserlerinin yanı sıra usta sanatçıların şarkılarını seslendirdi. 

Şarkı aralarında takipçilerine seslenen sanatçı, gelişen teknolojiyle evde kalmanın ayrı kalmak anlamına gelmediğini söyledi.

Kuşkaya, salgının Türkiye'yi de etkilediğine işaret ederek, "Dünyanın tamamına yayılmış bir koronavirüs salgını karşısında kendimizi biraz çaresiz, çokça umutlu ve evde bulduk. Bu süreçte kendi kişisel hijyenimize, sosyal mesafemize dikkat ederek, sosyal izolasyonumuzu sağlayarak ve bilinçli vatandaş olarak biz de evimizde kaldık." diye konuştu.

Sürecin zorlu olduğuna dikkati çeken Kuşkaya, şunları kaydetti:

"Bu süreçte hepimizin saygıyla izlediği, öyle sanıyorum ki her kesimden insanın haklı olarak takdirini ve övgüsünü kazanmış Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bu akşam da birtakım açıklamalarda bulundu. İl il haritalar verildi. Benim şehrim, İstanbul vaka sayısında neredeyse yüzde 60'ı kapsayacak şekilde. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yapılacak şey belli, devletimize güveneceğiz. Aldıkları tedbir ve önlemlere harfiyen uyacağız. İnsanlardan uzak kalacağız ve inşallah bolca dua ederek, bu salgınla baş etmeye çabalayacağız, umudumuzu ve birbirimizle alakamızı asla kesmeden."

Aykut Kuşkaya, yaklaşık bir saat süren yayında, "Gönüller Yapmaya Geldik", "Allah Sorsun", "Yaşıyoruz Sadece", "Gesi Bağları", "Çok Yorgunum Beni Bekleme Kaptan", "Benim Hala Umudum Var" ve "Dağlar Dağlar"ın da arasında bulunduğu sevilen eserleri seslendirdi.

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