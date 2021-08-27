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Kültür

Aydın'ın "kabak tatlısı" coğrafi işaretle tescillendi

Aydın'a özgü "kabak tatlısı"nın coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındığı bildirildi.

Ferdi Uzun   | 27.08.2021
Aydın'ın "kabak tatlısı" coğrafi işaretle tescillendi

Aydın


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapılan, "Aydın kabak tatlısı"nın tescil süreci tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentte üretilen ürünlerin değerinin artırılması için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tüketicilerin doğru ürünlerle buluşmasını önemsediklerine dikkati çeken Çerçioğlu, "Üretime verdiğimiz desteğin yanı sıra ürünlerimizin korunmasına yönelik coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için Aydın ile ün bağı bulunan her ürünün tescili için çalışıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla ürünlerimizin değeri artıyor, kazanan yine üreticilerimiz ve doğru ürünle buluşan biz tüketiciler oluyor." ifadelerini kullandı.


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