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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nin açılışını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nin açılışını gerçekleştiriyor.
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Kültür

Ata Buz Müzesi 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için açtı

Öğretim üyelerinin, buzdan oluşturdukları kanatlı atlar, koyun, koç ile kaplumbağa gibi birçok heykel, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yunus Hocaoğlu   | 15.07.2021
Ata Buz Müzesi 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için açtı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde kurulan "Ata Buz Müzesi"nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılı nedeniyle düzenlenen "Maan Çocuk" temalı sergi açıldı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, çocuklar için 15 Temmuz'a özel yeni sanat eserleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fakülte yerleşkesindeki müzede, üniversitenin heykel bölümündeki öğretim üyelerinin, "Maan Çocuk" temasıyla buzdan oluşturdukları kanatlı atlar, koyun, koç ile kaplumbağa gibi birçok heykel, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Berkli, açılış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u aynı şuur ve heyecanla idrak etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk ve tek buz müzesinde 15 Temmuz'a özel sergi hazırladıklarını ifade eden Berkli, "Bu sergimizde çocuğu ön plana çıkardık. Çünkü en büyük travmayı çocuklar yaşıyor. Geleceğimizin inşasında çocukların aynı sıkıntı ve travmaları yaşamamaları için sürekli 15 Temmuz'u canlı, taze ve diri tutmak için bu faaliyetlere devam edeceğiz." diye konuştu.

Açılışa, Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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