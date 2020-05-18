Euro
7.41
Dolar
6.86
BIST 100
101,495.70
Altın
1,763.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve meydanlardaki son durum 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve meydanlardaki son durum CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Kültür Sanat

'Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması' başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter üzerinden başlattığı "Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması"yla vatandaşların objektiflerinden müzelerin en güzel fotoğrafları beğeniye sunulacak.

Kemal Karadağ   | 18.05.2020
'Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması' başladı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Twitter üzerinden "Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması" başlattı. Yarışma kapsamında vatandaşların objektiflerinden müzelerin en güzel fotoğrafları beğeniye sunulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar yarışmaya, müze ve ören yerlerinde çekilen fotoğrafları Twitter üzerinden 18-24 Mayıs'ta "@TCKulturTurizm" ve "@muzeler_dairesi" ile "#ArsivindekiMuze" etiketleriyle paylaşarak katılacak.

Yarışma sonunda, 100 müze kart hediye edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bini geçti
Fenerbahçe Futbol Takımı Kovid-19 testinden geçti
Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aşan Belçika'da okullar kademeli açıldı
Almanya dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracak

Benzer haberler

'Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması' başladı

'Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması' başladı

Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığına müfettiş alımı için başvurular başladı

Twitter personeline sürekli evden çalışma olanağı tanıyor

Twitter personeline sürekli evden çalışma olanağı tanıyor
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: İstihdam edilen engelli işçi ve memur sayısı 172 bin 930 oldu

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: İstihdam edilen engelli işçi ve memur sayısı 172 bin 930 oldu
İslami güzel yazı sanatı 'hüsn-i hat' dünyaya tanıtılacak

İslami güzel yazı sanatı 'hüsn-i hat' dünyaya tanıtılacak