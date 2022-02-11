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Arapgir'in 'pohmut'u ile 'manusa dokuması' coğrafi işaret aldı

Malatya'nın Arapgir ilçesine özgü lezzetlerden "pohmut" ile "manusa dokuması"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Yeter Erdine   | 11.02.2022
Arapgir'in 'pohmut'u ile 'manusa dokuması' coğrafi işaret aldı

Malatya

Arapgir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurutulmuş dut, badem, ceviz ile kayısı çekirdeği kullanılarak hazırlanan "pohmut" ve "manusa dokuması" Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, şunları kaydetti:

"Arapgir'e yeni iki coğrafi işaretli ürün kazandırmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Arapgir köhnü üzümü, mor reyhanı, dolaması ve tandır kebabında olduğu gibi coğrafi işaret tescili sonrasında Arapgir pohmutu ve manusa dokumasının da ekonomiye kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun."

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