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Kültür Sanat

Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de konser verdi

Semavi 3 din ve 6 farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, Kayseri'de sahneye çıktı.

Sercan Küçükşahin   | 15.11.2019
Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de konser verdi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda konser veren koro, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Azerbaycan Türkçesi başka olmak üzere birçok dilde şarkılar seslendirildi.

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve koro şefi Yılmaz Özfırat, şarkı aralarında yaptığı konuşmada, koronun Türkiye'nin bir yansıması olduğunu söyledi.

Koroda Müslüman, Hristiyan ve Musevi üyelerin olduğunu aktaran Özfırat, Çanakkale Savaşı'nda da her milletten ve dinden insanın Anadolu'yu savunmak için canını hiçe sayarak savaştığını vurguladı.

Yaklaşık bir saat süren konserin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yılmaz Özfırat'a çiçek takdim etti.

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