Anadolu'dan kaçırılan 412 tarihi eser Türkiye'ye getirildi
Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Macaristan gümrüğünde ele geçirilerek Türkiye'ye getirilen 412 eser, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından 412 eserin Türkiye'ye getirildiği ana ilişkin video paylaşıldı.
Paylaşımda, "Anadolu'nun tarihi miraslarını Dışişleri Bakanlığımızdan teslim aldık ve sergileme çalışmalarına başladık. Bu toprakların eserlerini birer birer ülkemize kavuşturmamıza destek olan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Tarihî eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarımız kapsamında Anadolu kökenli 412 eseri daha önümüzdeki hafta Türkiye’ye getiriyoruz.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) February 20, 2021
Macaristan’dan iadesi sağlanan eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek.
Ayrıntısı👉 https://t.co/a39XQXwBNA pic.twitter.com/2CCU8Ux8cQ
Videoda, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Macaristan gümrüğünde ele geçirilen eserlerin Esenboğa Havalimanı'ndan polis ekiplerince mühürlü kutular içerisinde alınarak, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne ulaştırılmasına ilişkin görüntüler yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.