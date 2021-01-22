Amasya'da mamutlara ait olduğu değerlendirilen fosiller bulundu
Amasya'nın Kerimoğlu köyünde su aramak için kazı yapan köylüler, mamutlara ait olduğu düşünülen kemik fosilleri buldu.
Amasya
Amasya'nın Suluova ilçesinde mamutlara ait olduğu düşünülen kemik fosilleri bulundu.
Kerimoğlu köyünde su aramak için kazı yapan köylüler, alanda kemiklere rastlayınca Amasya Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.
Alanda inceleme yapan yetkililer, kemiklerin soyu tükenmiş mamutlara ait olabileceğini belirtti.
Bulunan kemikler, Amasya Müzesinde muhafaza edilmek üzere teslim alındı.
Alanda ayrıca başka fosil kalıntılarının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma yapılacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.