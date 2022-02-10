Dolar
13.54
Euro
15.50
Altın
1,830.49
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,051.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Amasya'da 'Ferhat ile Şirin Festivali'nin ikincisi düzenlenecek

Amasya Belediyesi tarafından düzenlenecek festival kapsamında, konserler, kahvaltı ve yemek programları, sokak etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Cihan Okur   | 10.02.2022
Amasya'da 'Ferhat ile Şirin Festivali'nin ikincisi düzenlenecek Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Amasya

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, makamında düzenlediği basın toplantısında, 11-12 Şubat'taki festivalin milli hassasiyetler ve geleneklere uygun olmasına büyük ölçüde önem verdiklerini söyledi. Sarı, şunları kaydetti:

"Ferhat ile Şirin'in diyarı Amasyamızda büyük bir eğlence tertipliyoruz. Gençlerimiz Derya Uluğ'u istediler. Gençler ne isterse biz onu yaparız. Festivalimizi duyan bütün vatandaşlarımızı fırsatları olursa Amasya'ya bekliyoruz. Emin olun geldiklerine pişman olamayacaklar. Biz herkesi bu şehirde misafir etmek istiyoruz. Eğer, o gün mutlu olmak, kendinizi bulmak, eğlenmek istiyorsanız, bu festivali iyi değerlendirin diye çağrıda bulunuyorum."

Efsane aşıklar Ferhat'ın Şirin'in memleketi Amasya'da, Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi de yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 50 bini aştı
Dünyada haftalık verilere göre Kovid-19 vakaları yüzde 16 düştü
Kanada'da bazı eyaletlerde Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzatacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Amasya'da 'Ferhat ile Şirin Festivali'nin ikincisi düzenlenecek

Amasya'da 'Ferhat ile Şirin Festivali'nin ikincisi düzenlenecek

Ördekler için Boraboy Gölü'nün yüzeyindeki buzu kestiler

Kooperatifle güçlerini birleştiren kadınlar yöresel ürünlere değer katıyor

Amasya kar altında ayrı bir güzelliğe büründü

Amasya kar altında ayrı bir güzelliğe büründü
Amasya'da kar nedeniyle mezrada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

Amasya'da kar nedeniyle mezrada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
Amasya'da yoğun kar yağışı seralara zarar verdi

Amasya'da yoğun kar yağışı seralara zarar verdi