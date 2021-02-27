Altın Küre'yi veren Hollywood Yabancı Basın Birliği bünyesine siyahi üyeler alacak
Altın Küre Ödülleri’ni veren kuruluş, farklı kesimlerden üyelerinin olmadığına ilişkin eleştirilerin artmasının ardından, siyahilere üyelik vereceğini duyurdu.
Ankara
ABD'de 1944 yılından itibaren her yıl, film ve dizi yıldızlarına Altın Küre Ödülleri’ni (Golden Globe Awards) veren Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dün yapılan açıklamada, siyahi üyeleri organizasyon bünyesine kabul etmek için bir “eylem planı” hazırlandığını bildirdi.
Güney California merkezli bir kuruluş olan HFPA’nın şu anda çoğunluğunu kadın üyelerin oluşturduğu 87 üyesi var. Üyeler, dünya çapında filmler ve dizilerle ilgili haberler yapan uluslararası gazetecilerden oluşuyor.
HFPA’nın son 20 yıldır siyahi bir üyesinin olmadığı biliniyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.