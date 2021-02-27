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Altın Küre'yi veren Hollywood Yabancı Basın Birliği bünyesine siyahi üyeler alacak

Altın Küre Ödülleri’ni veren kuruluş, farklı kesimlerden üyelerinin olmadığına ilişkin eleştirilerin artmasının ardından, siyahilere üyelik vereceğini duyurdu.

Şeyma Uzundere   | 27.02.2021
Altın Küre'yi veren Hollywood Yabancı Basın Birliği bünyesine siyahi üyeler alacak

Ankara

ABD'de 1944 yılından itibaren her yıl, film ve dizi yıldızlarına Altın Küre Ödülleri’ni (Golden Globe Awards) veren Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dün yapılan açıklamada, siyahi üyeleri organizasyon bünyesine kabul etmek için bir “eylem planı” hazırlandığını bildirdi.

Güney California merkezli bir kuruluş olan HFPA’nın şu anda çoğunluğunu kadın üyelerin oluşturduğu 87 üyesi var. Üyeler, dünya çapında filmler ve dizilerle ilgili haberler yapan uluslararası gazetecilerden oluşuyor.

HFPA’nın son 20 yıldır siyahi bir üyesinin olmadığı biliniyor.



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Altın Küre'yi veren Hollywood Yabancı Basın Birliği bünyesine siyahi üyeler alacak

Altın Küre'yi veren Hollywood Yabancı Basın Birliği bünyesine siyahi üyeler alacak