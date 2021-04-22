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Kültür Sanat

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı daha ayağa kaldırılacak

Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyanın en büyük tarihi Türk İslam Mezarlığı özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi" ile 100 mezar taşı daha ayağa kaldırılacak.

Serdar Adıyaman   | 22.04.2021
Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı daha ayağa kaldırılacak Fotoğraf: Serdar Adıyaman/AA

Bitlis

Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Müze Müdürlüğü, Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğince yürütülen proje kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı kazı ekibi, 100 mezar taşının tespiti için çalışmalara başladı.

Proje Koordinatörü Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlter Yiğit, gazetecilere, 1 Nisan'da başlayan proje kapsamında alan taraması yaptıklarını belirtti.

Öncelikle restorasyonu düşünülen 100 mezar taşını tespit edebilmek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:

"Mezarlıkta kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Bu proje kapsamında buradaki çalışmalara finansman desteği sağlanacak. Öncelikle zemin blokajı bozulmuş olan taşların tekrar dengeye oturmasını sağlayacağız. Bunun dışında kırık, tamamen parçalanmış ve çeşitli nedenlerle zarar görmüş taşların tümlemesi gerçekleştirilecek. Sonrasında liken temizliği yapılarak epigrafik çalışmaları için ön hazırlıkları tamamlanacak. Son olarak Türkçe ve İngilizce bilgilendirme levhaları ile karekod uygulamasına geçilecek. Toplamda 100 mezar taşını kültür mirası olarak koruma altına alıp turistlere tanıtacağız."

Ahlat Kazı Başkanvekili Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz da Kültür ve Turizm Bakanlığı adına uzun süredir burada çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, "Hangi taşlara müdahale edilmesi gerektiğini belirliyoruz. Projemizin saha alanındaki çalışmaları başladığında hızlıca bu taşlara müdahale edeceğiz. Ekibimiz şu anda hazır. 14 Haziran'da restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Yaklaşık 40 günlük sürede bitirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

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