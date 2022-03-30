Dolar
14.65
Euro
16.35
Altın
1,932.73
ETH/USDT
3,378.40
BTC/USDT
47,018.00
BIST 100
2,230.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Afazi teşhisi konulan ABD'li aktör Bruce Willis sinemaya veda etti

ABD’li ünlü aktör Bruce Willis’in, afazi rahatsızlığından dolayı sinema oyunculuğunu bıraktığı belirtildi.

Islam Doğru   | 30.03.2022
Afazi teşhisi konulan ABD'li aktör Bruce Willis sinemaya veda etti

New York

ABD’li ünlü aktör Bruce Willis’in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki aktörün afazi hastalığına yakalandığı ve emekli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Ailesi olarak, sevgili Bruce'umuzun bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konduğunu paylaşmak istedik. Bu nedenle kariyerini bırakıyor." ifadesine yer verildi.

1970’lerin sonunda Broadway’da sahne alarak oyunculuğa başlayan Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca Moonlight, Pulp Fiction ve Die Hard gibi öne çıkan onlarca filmde başrol oynadı.

Afazi, konuşma, yazma ve anlama yeteneklerini etkileyerek iletişim kurmasını engelleyen bir hastalık olarak biliniyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir
DSÖ, virüs patojenlerinin küresel takibi için 10 yıllık plan hazırladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bin 693'e çıktı
Sanofi'nin Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı için onay başvurusunu yapıldı
BioNTech geçen yıl 10,3 milyar avro kar açıkladı

Benzer haberler

Afazi teşhisi konulan ABD'li aktör Bruce Willis sinemaya veda etti

Afazi teşhisi konulan ABD'li aktör Bruce Willis sinemaya veda etti