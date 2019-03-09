'Adını söylediğimizde içimizi sızlatan bir hikaye Sarıkamış'
"Sarıkamış Beyaz Hüzün" oyunu, 10 Mart'ta Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde izleyiciyle buluşacak.
İstanbul
Oyunbozan Atölye Sanat Yönetmeni Yaşar Elmas, "Sarıkamış Beyaz Hüzün" oyunuyla Sarıkamış'ı ikinci kez tiyatro sahnesine taşıdıklarını belirterek, "Adını bile telaffuz ettiğimizde içimizin sızladığı bir hikaye Sarıkamış. Yemen, Hicaz, Çorum, Kayseri, Afyon, Uşak ve Diyarbakır'dan insanların eksi 45 derecede yaşam mücadelesi." dedi.
"Sarıkamış Beyaz Hüzün" oyunu, 10 Mart'ta saat 20.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde tiyatroseverlerle buluşacak.
Oyuna ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Elmas, yerli hikayelerin Türk tiyatrosunda yeterince yer almadığını belirterek, "Bu ülkenin insanlarının hikayeleri için yola çıktık." dedi.
Elmas, "Bu ülkede bu ülkenin insanlarının hikayesi neden yok? Biz buradan hareketle madem başkası yapmıyor biz yapalım dedik ve kendimizce yürüyüşümüze başladık. 30 küsur yılın sonunda dönüp ardımıza baktığımızda 'Güzel şeyler bırakmışız' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Niye bu ülkenin sahnelerinde kendi hikayelerimiz yok?"
Çok sayıda yerli hikaye olmasına rağmen bunların yeterince sahneye aktarılamadığını dile getiren Elmas, "İki tane Sarıkamış hikayesi, bir de Çanakkale hikayemiz oldu. Mustafa Kutlu'nun hikayelerini sahneye taşıdık." dedi.
Elmas, tiyatroda yerli repertuvar sıkıntısı olduğuna inanmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Olsa olsa zihniyet sıkıntısı olabilir. Hala ikinci ve üçüncü sınıf Avrupalı yazarların eserleri bu ülkede oynanıyorsa bence bir zihniyet sıkıntısı var. Edebi anlamda bizim edebiyatçılarımızın, şair ve yazarlarımızın, öykücülerimizin bir Fransız, İtalyan ya da Alman tiyatro yazarlarından asla bir eksik tarafı yoktur. Fazlası vardır eksiği yoktur. Biz Mustafa Kutlu'dan "Rüzgarlı Pazar" ve "Kapıları Açmak" ile Rasim Özdenören'den "Çözülme" hikayesini sahneye taşıdık. Bunlar yapılabilir şeyler. Niye bu ülkenin sahnelerinde kendi hikayelerimiz yok? Burası benim kendimce çözmeye çalıştığım bir konu."
"Sarıkamış Beyaz Hüzün" oyununun ikinci Sarıkamış hikayeleri olduğunu ifade eden Elmas, "İlkini 10 yıl önce yapmıştık, bu da ikincisi. Adını bile telaffuz ettiğimizde içimizin sızladığı bir hikaye Sarıkamış. Yemen, Hicaz, Çorum, Kayseri, Afyon, Uşak ve Diyarbakır'dan insanların eksi 45 derecede yaşam mücadelesi." diye konuştu.
"Biz politik ve siyasi tarafına bakmadık"
Oyunda, Sarıkamış harekatına katılmak için yola çıkan fakat treni kaçırdıkları için yaya olarak birliklerine katılma mücadelesi veren 6 kişinin hikayesine yer verdiklerini anlatan Elmas, "Biz politik ve siyasi tarafına bakmadık, kim haklı kim haksız ya da olmalı olmamalı orayı anlatmadık. Sadece bir insan ne hisseder eski 45 derecede? Nasıl ayakta durur? Bunu anlatmaya çalıştık." dedi.
Yaşar Elmas, oyunu Anadolu'nun çeşitli şehirlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de sahnelemeyi hayal ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımızın büyük büyük dedesinin Sarıkamış'ta şehit olduğunu biliyoruz. Bizim hikayemizde Sarıkamış'ta nöbette donan bir asker hikayesi vardı. Biz onu Rizeli Kemal karakterine dönüştürdük. Rizeli Kemal, Afyonlu Hasan Ali, Diyarbakırlı Pehlivan yani bu ülkenin renkleri, bu ülkenin harcını oluşturan unsurları. Oyunbozan Atölye olarak bu ülkenin insanlarının hikayesi için sahnedeyiz. İğneyle kuyu kazıyoruz desek yeridir. Gerçekten şartlar çok zor, çünkü maliyetli bir iş yapıyoruz. Anadolu'nun hikayesini anlatıyorsak Anadolu'nun bize sahip çıkması lazım. Birçok şehre dosyalar gönderiyor, mailler atıyorum ama maalesef sahne sanatları ve güzel sanatlar alanında tiyatro önceliklerimiz arasında değil. Bunun değişmesi lazım. Yerli hikayeler anlamında uğraş veren az sayıda insan var. Bunların emeklerinin ortaya konması lazım ki yaşayabilsinler."
İstanbul'da farklı ilçelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla sahnelenen "Sarıkamış Beyaz Hüzün" adlı tiyatro oyununda, Sarıkamış harekatına katılmak üzere 6 farklı şehirden yola çıkan 6 insanın eksi 45 derece soğukta verdikleri hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.