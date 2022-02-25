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Kültür

ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, Türk müzelerinde sergilenecek

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 25.02.2022
ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, Türk müzelerinde sergilenecek

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu, ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, Türk müzelerinde sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'den kaçırılan 28 eserin iade süreci Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla başarılı şekilde tamamlandı.

Eserlerin 16'sı ABD'li milyarder Michael Steinhardt'ın antik sanat eseri koleksiyonunda yer alıyordu.

Bakanlığın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığıyla birlikte yurt dışında yaptıkları çalışmalar kapsamında aynı zamanda 2002- 2021'de yaklaşık 8 bin kültür varlığı tespit edilerek, Türkiye'ye getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Manhattan'dan iadesi sağlanan eserlerin tanıtım toplantısını 14.00'te İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde yapacak.

Bakan Ersoy, ayrıca Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatro sanatçılarıyla bir araya gelerek 11.00'de bir açıklama gerçekleştirecek.

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