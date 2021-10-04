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Kültür

'9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belirlendi

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 - 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan "9. Boğaziçi Film Festivali"nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalist filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 04.10.2021
'9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belirlendi

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin kurumsal iş ortaklığı, Anadolu Ajansının ise global iletişim ortağı olduğu "9. Boğaziçi Film Festivali"nde ulusal uzun metraj yarışma kategorisi jürisine bu yıl "Işıklar Sönmesin", "Hoşçakal Yarın", "İnat Hikayeleri", "Mülteci", "Lal Gece" ve "Ölü Ekmeği" filmlerinin yönetmeni ve Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Reis Çelik başkanlık edecek.

Diğer jüri üyeleri arasında ise "Geriye Kalan" ve "Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku" filmleri ile festivallerden ödülle dönen Çiğdem Vitrinel, ilk uzun metraj filmi "Zerre"nin ardından dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 35. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde "Gölgeler İçinde" filmi ile Jüri Özel Ödülü ve 8. Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" alan yönetmen Erdem Tepegöz, Kutluğ Ataman'ın yönettiği "İki Genç Kız" filmi ile başladığı sinema kariyerine "Kader", "Gece" ve "Dilsiz" gibi birçok başarılı filmde yer alarak devam eden ödüllü oyuncu Vildan Atasever ve aralarında "Ali Baba ve 7 Cüceler", "Pek Yakında", "Gölgesizler", "Ara" ve "Beynelmilel" filmlerinin bulunduğu 30'a yakın filmde görüntü yönetmenliği gerçekleştiren Gökhan Atılmış yer alıyor.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlerden biri 100 bin liralık "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü"nün sahibi olacak.

Yarışmada "En İyi Yönetmen" kategorisi 20 bin lira, "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" 15'er bin lira, "En İyi Senaryo", "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Kurgu" dallarında 10'ar bin liralık ödüller dağıtılıyor.

Ayrıca festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında yer alan filmlerden birine FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği) tarafından 10 bin liralık "En İyi Yapımcı Ödülü" de takdim edilecek.

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