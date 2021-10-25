Dolar
9.75
Euro
11.34
Altın
1,799.16
ETH/USDT
4,125.70
BTC/USDT
62,717.00
BIST 100
1,481.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

9. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Danis Tanoviç Masterclass'ı gerçekleştirildi

Bu yıl 9. kez düzenlenen Boğaziçi Film Festivali Boshporus Film Lab kapsamında Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanoviç, masterclass etkinliği gerçekleştirdi.

Fatih Türkyılmaz   | 25.10.2021
9. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Danis Tanoviç Masterclass'ı gerçekleştirildi

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin "Kurumsal İş Ortaklığı", "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının destekleri ve Beyoğlu Belediyesinin kurumsal ev sahipliğinde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival, sektörün öncü isimleri ile dünya çapında sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlıyor.

Moderatörlüğünü Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç yaptığı, Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen masterclass etkinliğine sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

"No Man's Land", "Death in Sarajevo", "An Episode in the Life of An Iron Picker" ve "Cirkus Columbia" gibi filmlere imza atan yönetmen Danis Tanoviç, kariyerine belgeselle başladığını daha sonra Saraybosna Savaşı'nı çektiğini söyledi.

Savaş başladığında Belçika'ya gittiğini belirten Tanoviç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekrar sinemaya dönmek gibi bir düşüncem yoktu. Eşimle beraber sinemaya giriyordum, yeni gösterilen çok kötü filmler vardı ve nasıl daha iyisini yapabilirim diye düşündüm. Eşim beni teşvik etti ve oturdum senaryoyu yazdım."

Tanoviç, dijital platformların sinemayı öldüreceği endişesi taşımadığına da değinerek, tek başına film izlemenin bambaşka bir tecrübe olduğunu, salonda film izlemenin ise sosyal bir deneyim kazandırdığını dile getirdi.

Boğaziçi Film Festivali'nde gösterimler devam ediyor

Boğaziçi Film Festivali’nde, film gösterimleri fiziki olarak Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması’nda gerçekleştiriliyor.

Festival biletleri 13.00 ve 16.00 seansları için 10 lira, 18.30 ve 21.00 seansları için 15 lira, kısa film gösterimleri ise liradan "mobilet.com" üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca biletler festival süresince Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması gişelerinden de alınabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kaymakam, aşılama oranının artması için sağlık ekipleriyle kapı kapı dolaşıyor
Çin’de Delta varyantı taşıyan yerel Kovid-19 vakalarının yayılması endişe yaratıyor
Türkiye'de 24 bin 792 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi
TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400'ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak uygulandı
Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 56'ya yükseldi

Benzer haberler

9. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Danis Tanoviç Masterclass'ı gerçekleştirildi

9. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Danis Tanoviç Masterclass'ı gerçekleştirildi