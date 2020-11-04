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Kültür Sanat

8. Boğaziçi Film Festivali'nden TRT ortak yapımlarına 7 ödül

TRT ortak yapımı filmlerden "Mavzer", "Gölgeler İçinde", "Kokodushi" ve "Kar ve Ayı" filmleri 8. Boğaziçi Film Festivali'nde ödüle layık görüldü.

Ahmet Esad Şani   | 04.11.2020
8. Boğaziçi Film Festivali'nden TRT ortak yapımlarına 7 ödül

Istanbul

"8. Boğaziçi Film Festivali"nde TRT ortak yapımı filmler 7 ödülün sahibi oldu.

Festivalde Altın Yunus Ödülleri'nden 6, Bosphorus Film Lab'ın Work in Progress kategosinden de bir ödül TRT ortak yapımlarına verildi.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında TRT ortak yapımlarından Fatih Özcan'ın yönettiği "Mavzer" 3, Erdem Tepegöz'ün yönettiği "Gölgeler İçinde" 2 ödül kazandı.

Erdem Tepegöz, "Gölgeler İçinde" ile 20 bin lira değerindeki "En İyi Yönetmen" ödülünü alırken, filmin görüntü yönetmeni Hayk Kirakosyan ise 10 bin lira değerindeki "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülüne layık görüldü.

"Mavzer" Jüri Özel ödülünü aldı

Filmin yönetmeni Fatih Özcan, "Film-Yön En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi olurken, yapımcısı Enes Erbay ise 10 bin lira değerindeki "FİYAB En İyi Yapımcı" ödülünü kazandı.

Enes Altay'ın yönettiği, TRT World yapımı "Kokodushi", Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasında 10 bin lira değerindeki "Jüri Özel" ödülünün sahibi oldu.

Bosphorus Film Lab'da kurgu aşamasındaki uzun metrajlı projelerin yarıştığı "Work in Progress" kategorisinde 25 bin lira değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü"nü Selcen Ergun'un yönettiği, Nefes Polat'ın yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı "Kar ve Ayı" projesi kazandı.

8. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü olan ve bu yıl 96 projenin başvuru yaptığı uzun metrajlı film projelerinin yarıştığı Bosphorus Film Lab'ın "Pitching Platformu" kategorisindeki TRT Ortak Yapım Ödülü, "Kuşlar Yasına Gider" isimli projeye verildi.

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