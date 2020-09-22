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Kültür Sanat

8. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi açıklandı

8. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını edebiyatçı, senarist ve yapımcı Tarık Tufan yapacak. Tufan'a, Ramin Matin, Taner Tokgöz, İpek Türktan Kaynak ve Ecem Uzun eşlik edecek.

Salih Şeref   | 22.09.2020
8. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi açıklandı

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri başkanlığına edebiyatçı, senarist ve yapımcı Tarık Tufan getirildi.

"Kekeme Çocuklar Korosu", "Bir Adam Girdi Şehre Koşarak", "Şanzelize Düğün Salonu" gibi romanların yazarı ve "Uzak İhtimal" ile "Yozgat Blues" filmlerinin senaristi Tufan'a, Ramin Matin, Taner Tokgöz, İpek Türktan Kaynak ve Ecem Uzun eşlik edecek.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 7 ödül dağıtılacak

Jüri bu sene 100 bin liralık "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film" ödülünün yanı sıra "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Kurgu" ödülü olmak üzere toplam 7 kategoride 180 bin liralık ödül dağıtacak.

8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.





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