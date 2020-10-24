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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi’nde düzenlenen AFAD Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Çalışma Grupları toplantısında konuşuyor.
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Kültür Sanat

'8. Boğaziçi Film Festivali' başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleriyle düzenlenen "8. Boğaziçi Film Festivali", sinemaseverlerle buluştu.

Hilal Uştuk   | 24.10.2020
'8. Boğaziçi Film Festivali' başladı

İstanbul

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımların izleyiciye sunulacağı "8. Boğaziçi Film Festivali"nin açılışı, dünyaca ünlü İranlı yönetmen Majid Majidi'nin "Güneşin Çocukları" filmi ile yapıldı. Film, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında akşam seansında gösterildi.

Gösterim öncesinde konuşan festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç, "Majid Majidi'yi biz 5. yılımızda festivalimizde ağırlamıştık bugün de sevdiğimiz bir yönetmenden iyi bir film seçtik sizler için, umarım beğenirsiniz, iyi seyirler." diye konuştu.

Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışması'nda yer alan "3 Yol Ayrımı", "Ceuta Kapısı", "Ve Akşam Olur", "Gözler Üstünde", "Portakal Çiçekleri Tomurcuklanırken", "Carthage Kartalları", "Altın Düğmeler" ve "Köpekler" filmlerinin gösterimleri Beyoğlu Sineması'nda, "Odaklan Babaanne", "Zana", "Adliye" filmleri ise Kadıköy Sineması'nda gerçekleşti.

Festivalde yer alan "Nasipse Adayız" filminin gösterimi ise film ekibinin katılımıyla yapıldı.

Etkinlik kapsamında yarın, Beyoğlu Sineması'nda "Koku", "Kumbara", "Flaşbellek" ve "Şeytan Yoktur" filmleri, Kadıköy Sineması'nda ise "İçimdeki Ada", "Vahşi Bölge", "Kurye" ve "Kız Kardeş" filmleri izlenebilecek.

30 Ekim'de sona erecek festivalin ayrıntılı programına www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ulaşılabilir.

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