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Kültür Sanat

79 yıllık uçak 3 bin 200 kilometre uçarak müzeye ulaştı

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nin satın alındığı 29 metre kanat açıklığına sahip 1940 model DC-3 uçağı, 3 bin 200 kilometre mesafe katederek geldiği Eskişehir'de havacılık müzesine yerleştirildi

Deniz Açık   | 15.03.2019
79 yıllık uçak 3 bin 200 kilometre uçarak müzeye ulaştı

Eskisehir

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından satın alınan 1940 model DC-3 uçağı, İsviçre'den hava yoluyla 3 bin 200 kilometre mesafe kat ederek geldiği Eskişehir'de önümüzdeki aylarda açılması planlanan M.S.Ö. Havacılık Müzesi'nde yerini aldı.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nin İsviçre'deki bir havacılık şirketinden satın aldığı 29 metre kanat açıklığına sahip 1940 model DC-3 uçağı, son uçuşunu yaptı. Uçak, 3 bin 200 kilometrelik uçuşun ardından Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ne ulaştı.

Piste inen uçak geleneksel havacılık seremonisi "su takı" ile karşılandı ve pilotlarına çiçek verildi. Daha sonra uçak, M.S.Ö. Müzesi'nde kendisi için ayrılan hangara alkışlar arasında yerleştirildi.

"DC-3 uçağına layık bir karşılama yaptık"

Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü Derneğinin kurucu üyesi ve akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1940 model DC-3 ya da C47 olarak bilinen uçağın uçuş macerasının 79 yıl önce başladığını belirterek uçağın teknik olarak çok iyi durumda olduğunu aktardı.

Söz konusu uçağın 2017 yılında dünyanın çevresinde tam tur attığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Kanat açıklığı 29 metre ve çift motorlu büyük bir uçak. Zamanında hem yolcu hem de kargo uçağı olarak kullanılmış. Uçuş saati çok fazla bir uçak, çok tecrübeli. Biz de ona layık bir karşılama yaptık. Böylesi bir uçağı bu yıl yaz aylarında açılışını yapacağımız M.S.Ö. Havacılık Müzesi'ne kazandırdık. İsviçre'nin Cenevre kentinden iki gün önce yola çıkıp, birinci olarak Hırvatistan'a daha sonra da Yunanistan'a geldi. Atina'dan da yola çıkıp, İzmir üzerinden Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki havaalanımıza iniş yaptı. Yaklaşık 2 bin mil yani yaklaşık 3 bin 200 kilometre uçuş yaparak geldiği Sivrihisar'da müzedeki yerini aldı."

Öztürk, kullanım açısından teknik olarak iyi durumdaki uçağı, uçar vaziyette tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

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