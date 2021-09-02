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Kültür

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film yarışmalarında görev alacak jüri üyeleri belirlendi.

Hatice Özdemir Tosun   | 02.09.2021
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi

Antalya

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, 2-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival için hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.

Festival kapsamındaki yarışmaların jüri üyelerinin belirlendiğini aktaran Böcek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerini yönetmen Didem Pekün, yönetmen-senarist Pelin Esmer ve gazeteci-yazar Pınar Öğünç, Kısa Metraj Film Yarışması filmleri de yönetmen-oyuncu Onur Saylak, oyuncu Öykü Karayel ve senarist-yapımcı Tunç Şahin tarafından değerlendirilecek."


Öykü Karayel

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" sahibine 40 bin lira, "Jüri Özel Ödülü" sahibine 20 bin lira, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda ise "En İyi Film Ödülü" için 20 bin lira, "Jüri Özel Ödülü" için ise 10 bin lira verileceğini belirten Böcek, yarışmalarda yer alacak filmlerin ise ileriki günlerde açıklanacağını vurguladı.


Tunç Şahin

Başkan Böcek, festival filmlerini izleyecek seyircilerin etkinliklere girişlerinde HES kodu üzerinden aşılarını olup olmadıklarının kontrol edileceğini bildirdi.

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