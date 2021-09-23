Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,770.89
ETH/USDT
3,114.60
BTC/USDT
43,999.00
BIST 100
1,415.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini ziyaretinde konuşuyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.
logo
Kültür

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ana jurileri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Film Forum yarışmalarının ana jürileri belirlendi.

Levent Kişi   | 23.09.2021
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ana jurileri açıklandı

Antalya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4-6 Ekim tarihlerinde Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu ortak direktörlüğünde çevrim içi yapılacak Antalya Film Forum'a bu yıl 136 proje başvurdu.

Türkiye'den proje aşamasındaki kurmaca, canlandırma, belgesel film ve dizi projelerinin başvurduğu forumun ön jürisi, "Uzun Metraj Kurmaca Pitching", "Kurmaca Work in Progress", "Belgesel Work in Progress", "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu" ve "Dizi/Kısa Dizi Pitching" platformlarında yarışacak 26 projeyi seçti.

Proje aşamasındaki uzun metraj film projelerinin yarışacağı "Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu"na katılanları "Uzak İhtimal", "Yozgat Blues", "Anons" filmlerinin ödüllü yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun, Fransız yapım ve dağıtım şirketi MK2 satın alma sorumlusu Olivier Barbier ve yapımcı Roshanak Behesht Nedjad'ın yer aldığı ana jüri değerlendirecek.

Çekimleri büyük ölçüde tamamlanmış projelere fon ve network desteği sağlayan "Kurmaca Work in Progress Platformu"nda yarışacak beş projeyi Fransız yapım şirketi Les Films du Losange'nin satın alma ve satış sorumlularından Jean-Benoit Henry, Seattle Film Festivali programcısı ve yapımcı Justine Barda ile son filmi "Bir Nefes Daha" ile pek çok ödül alan yönetmen Nisan Dağ'dan oluşan jüri üyeleri değerlendirecek.

Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği "Belgesel Work in Progress Platformu" ana jürisi, Avrupa Belgesel Birliğinin kurucusu Brigid O’Shea, ödüllü belgesel yapımcısı Hans Robert Eisenhauer ve son çektiği "Mimaroğlu" isimli belgeseli ile adından söz ettiren yönetmen Serdar Kökçeoğlu'ndan oluşuyor.

Çekimleri Antalya'da yapılmış filmler de yarışacak

Çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya'da gerçekleştirilerek, filmin son kurgusunda aynı oranda Antalya sahneleri yer alacak ulusal uzun metraj üç proje "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu" desteği için yarışacak. Bu kategorinin ana jürisinde sinema yazarı ve senarist Burak Göral, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım, Bir Film ve Başka Sinema'nın kurucularından yapımcı Ersan Çongar görev alacak.

Bu yıl beş projenin yarışacağı, dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle geçen yıl programa alınan "Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu"nda, BluTV’den Deniz Şaşmaz, ZDF/ARTE kanalları dizi bölümü yöneticilerinden Olaf Grunert ve Belçikalı dizi yapım şirketi Dramadama'nın yöneticisi Serge Bierset'den oluşan jüri, seçilen projeleri değerlendirecek.

Antalya Film Forum'da ödüller 6 Ekim’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gülin hemşire Kovid-19 ile mücadeleyi sahneye taşıdı
Aşısız hastaların pişmanlığına tanıklık eden doktorlardan "aşı olun" çağrısı
Aşı yaptırmayanlar Kovid-19 mutasyonlarının önünü açıyor
İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı yüzde 91,2'ye çıktı
Japonya'dan Kovid-19 aşılarına adil erişim kapsamında aşı doz desteğini 60 milyona çıkarma taahhüdü

Benzer haberler

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma hikayesi beyazperdede izleyiciyle buluşacak

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma hikayesi beyazperdede izleyiciyle buluşacak

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ana jurileri açıklandı

Sadettin Kaynak'ın yaşamı film olacak

Diyarbakır'da çocuklar için köy meydanında açık hava sineması

Diyarbakır'da çocuklar için köy meydanında açık hava sineması
Yunan yönetmen Stamelos: Anadolu özellikleri taşıyan smyrneika müziğini kendi vatanına geri getiriyoruz

Yunan yönetmen Stamelos: Anadolu özellikleri taşıyan smyrneika müziğini kendi vatanına geri getiriyoruz
'Efsaneler' gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

'Efsaneler' gala gösteriminde izleyiciyle buluştu