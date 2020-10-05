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Kültür Sanat

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Dirlik Düzenlik' ve 'Koku' filmlerinin gösterimi yapıldı

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, yarışma filmlerinden "Dirlik Düzenlik" ve "Koku" seyirciyle buluştu.

Ayşe Yıldız   | 05.10.2020
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Dirlik Düzenlik' ve 'Koku' filmlerinin gösterimi yapıldı Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, film gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde, davetliler ateş ölçümü yapıldıktan sonra maskeyle alana alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan açık hava sahnesinde, Nesimi Yetik'in yönettiği, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisindeki "Dirlik Düzenlik" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Ailece filmde rol aldılar

Yönetmen Yetik, filmin başrol oyuncularından annesi Dudu Yetik, eşi Betül Esener, Asiye Dinçsoy ve sanat yönetmeni Osman Özcan ile seyirciyi selamladı.

Böyle bir süreçte festivali düzenleyenlere teşekkür eden yönetmen Yetik, kendisi için ilginç bir macera olduğunu, annesi ve eşinin de filmde oynadığını söyledi.

Daha önce çektiği "Annem Sinema Öğreniyor" filminden sonra annesiyle tekrar çalışma imkanı bulduğunu aktaran Yetik, "Eşim de eklenince ekip tam oldu. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederim." dedi.

Yarışma filmlerinden "Koku" seyirciyle buluştu

Cam Piramit'in yanına kurulan açık hava sahnesinde bu akşam, Barış Gördağ ve Yasin Çetin'in yönettiği "Koku" filminin de prömiyeri yapıldı.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan filmde, Nergis Öztürk, Yunus Emre Yıldırımer, Güliz Şirinyan, Eren Yılmaz ile Mehlika Buğlem Kılıç rol alıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının da destekliği "Koku" filminin çekimleri, Malatya'nın Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde tamamlanmıştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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