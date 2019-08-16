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Kültür Sanat

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim'de başlayacak

Türkiye ve dünya sinemasının yeni örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak festival, 26 Ekim-1 Kasım'da yapılacak.

Ayşe Yıldız   | 16.08.2019
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim'de başlayacak

Antalya

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dört yıldır "Uluslararası Antalya Film Festivali" olarak düzenlenen organizasyon bu yıl "Antalya Altın Portakal Film Festivali" olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en uzun soluklu sinema etkinliği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin başkanlığını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, idari direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, festival yönetmenliğini ise Ahmet Boyacıoğlu üstleniyor.

Hülya Uçansu ve Reis Çelik'in de festival danışmanlığını yapacağı organizasyon, 26 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek.

Festivalin, Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini sinemaseverlerle buluşturması hedefleniyor.

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