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Kültür Sanat

48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül'de çevrim içi başlıyor

Tekfen Filarmoni Orkestrasının sahne alacağı festivalin açılış konseri, İKSV YouTube kanalında ve "online.iksv.org/muzik" adresinde ücretsiz yayımlanacak.

Fatih Türkyılmaz   | 15.09.2020
48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül'de çevrim içi başlıyor

İstanbul

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivalinin açılış konserinde Tekfen Filarmoni Orkestrası sahne alacak.

"Beethoven'ın Aydınlık Dünyası" temasıyla gerçekleşecek festivalin 18 Eylül'deki açılış konseri, İKSV YouTube kanalında ve "online.iksv.org/muzik" adresinde ücretsiz yayımlanacak.

Festival kapsamındaki 20 konserin tümüne festivalin dijital platformu online.iksv.org/muzik adresinden erişmek mümkün olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu yıl programındaki tüm konserlerin çevrim içi yayımlanacağı festival, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrasının vereceği konserle başlayacak.

Biletli konserler "online.iksv.org/muzik" adresinden izlenebilecek

48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında senfonik eserlerden oda müziğine, geleneksel müziğin en güzel örneklerinden klezmere kadar çok renkli bir repertuvara sahip 20 konser, festivalin dijital platformu online.iksv.org/muzik adresinde müzikseverlere ulaşacak. 

Festival kapsamında düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konserleri, konsere doğru etkinlikleri ve çocuk atölyeleri ise İKSV YouTube kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Her gün yeni bir konserin erişime açılacağı festivalde, erişime açılan her konser bir ay boyunca yayında kalacak. İzleyiciler bilet satın aldıkları konserleri, izlemeye başladıktan sonra 7 gün boyunca görüntüleyebilecek.

48. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin'e, bu yılki Onur Ödülü ise müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say'a verilecek.

İKSV tarafından, geleceğin müzisyenlerinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılından bu yana verilen Aydın Gün Teşvik Ödülü ise keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev'e sunulacak.

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