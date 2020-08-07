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Kültür Sanat

31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Onur Ödülleri' sahiplerini buldu

Ankara Uluslararası Film Festivali'nin bu yılki Onur Ödüllerinin sahipleri belli oldu. Festival, Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda 3-11 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 07.08.2020
31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Onur Ödülleri' sahiplerini buldu

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından bu yıl 31'inci kez gerçekleşecek festival, Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda 3-11 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Festivalde bu yıl Onur Ödülleri kapsamında Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Şerif Sezer'e, Sanat Çınarı Ödülü oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent'e ve Kitle İletişim Ödülü ise bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema'ya verilecek.

Onur Ödülleri, 3 Eylül'deki festivalin açılış töreninde sahiplerine dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Yönetmeni İnci Demirkol, ilk yıllarında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almış Şerif Sezer'i 31 yıl sonra bu kez Aziz Nesin Emek Ödülü ile ağırlayacak olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Demirkol, "Sanat Çınarı Ödülünü bu yıl, Ankara'da sayısız oyunlarını izlediğimiz usta aktör Tamer Levent'e, Kitle İletişim Ödülü'nü de 7 yıldır bağımsız sinemaların destekçisi olmuş Başka Sinema'ya vermekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Onur Ödülleri' sahiplerini buldu

31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Onur Ödülleri' sahiplerini buldu