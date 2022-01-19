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Kültür

31. Akbank Caz Festivali'nin performansları çevrim içi izlenebiliyor

31. Akbank Caz Festivali'nin konserlerinden oluşan bir seçki Akbank Sanat YouTube kanalında sanatseverlerle buluştu.

Fatih Türkyılmaz   | 19.01.2022
31. Akbank Caz Festivali'nin performansları çevrim içi izlenebiliyor

Istanbul

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, festival 1-10 Ekim 2021'de 10 farklı mekanda, Türk caz sahnesinden 100'ün üzerinde sanatçının performansıyla gerçekleştirildi.

Klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik, hip-hop ve dünya müziğinin farklı projelerini içeren programıyla dikkati çeken festivalin çevrim içi ulaşılabilen konserleri şöyle:

"Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensemble", "Baki Duyarlar JazzArk Project Feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan", "Ediz Hafızoğlu 'Nazdrave' feat. Ceylan Ertem", "Cenk Erdoğan 'OttoJazz' Ensemble", "İlhan Erşahin's İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan"

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31. Akbank Caz Festivali'nin performansları çevrim içi izlenebiliyor