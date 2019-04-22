Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.84
BIST 100
96,127.10
Altın
1,278.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

30. Ankara Uluslararası Film Festivali'nden 'Karanlıkta Islık Çalanlar'a ödül

Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında her yıl düzenlenen Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması'nı "Karanlıkta Islık Çalanlar" projesi kazandı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 22.04.2019
30. Ankara Uluslararası Film Festivali'nden 'Karanlıkta Islık Çalanlar'a ödül

Ankara

Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması'nda kazanan proje "Karanlıkta Islık Çalanlar" oldu.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması'na projeleriyle katılanlara dün bir otelde gün boyu mülakat yapıldı.

Yapımcı Armağan Lale, yapımcı Ali Bayraktar ve yönetmen-yapımcı Sevinç Baloğlu'ndan oluşan seçici kurul, sona kalan 10 projeyi değerlendirdi.

Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda akşam yapılan kokteylde kazanan açıklandı. Orta sınıf ailelerdeki bireylerin yalnızlığını ve bu yalnızlığı aşmadaki evrensel yanlışlıkları sinemaya absürt bir dille aktaran "Karanlıkta Islık Çalanlar" projesiyle Pınar Yorgancıoğlu 30 bin liralık ödülü kazandı.

Ödül töreni 27 Nisan'da Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun katılımıyla yapılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

Öğrenci dostu film festivali

Öğrenci dostu film festivali

30. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı