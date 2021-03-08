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Kültür Sanat

27. Saraybosna Film Festivali'nin onur ödülü Alman yönetmen Wenders'e verilecek

Bosna Hersek'te 13-20 Ağustos'ta 27'ncisi düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'nde onur ödülünün sahibi, sinemaya yaptığı katkılar dolayısıyla Alman yönetmen Wim Wenders olacak.

Lejla Biogradlija   | 08.03.2021
27. Saraybosna Film Festivali'nin onur ödülü Alman yönetmen Wenders'e verilecek

Saraybosna

Saraybosna Film Festivali'nden (SFF) yapılan açıklamada, festivalde Wim Wenders'in 2000'de çektiği ve Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı" kazanmış "The Million Dollar Otel" filmi için özel bir gösterim de yapılacağı kaydedilirken, 9 yıl aradan sonra yeniden Saraybosna'ya gelecek Alman yönetmenin "MasterClass" eğitimi de vereceği bildirildi.

SFF Direktörü Mirsad Purivatra, dünya sinemasının önemli isimlerinden birini daha ağırlayacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek "İnanılmaz bir yönetmen ve aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Wenders, görsel sanatlardaki kabiliyetiyle seyirciye her zaman unutulmaz hikaye ve duygular yaşatmıştır." ifadelerini kullandı.

Alman dansçı Pina Bausch için çekilmiş üç boyutlu müzikal yapım "Pina" ile 2011'de Oscar'a da aday gösterilen Wenders, aynı yıl katıldığı SFF'de genç yeteneklerle bir araya gelerek tecr​​​​​​​übelerini paylaşmıştı.

Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan festival, geride bıraktığı yıllar içinde dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

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