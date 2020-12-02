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Kültür Sanat

24. İstanbul Tiyatro Festivali çevrim içi devam ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali'nin çevrim içi gösterimleri, 14 Aralık'a kadar devam edecek.

Fatih Türkyılmaz   | 02.12.2020
24. İstanbul Tiyatro Festivali çevrim içi devam ediyor 24. İstanbul Tiyatro Festivali "Açılış Gösterisi" (Diagonale Ascendante) Fotoğraf: Salih Şeref/AA

İstanbul

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan (İKSV) yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen ve fiziki gösterimleri 1 Aralık'ta sona eren festivalin çevrim içi gösterimleri "www.online.iksv.org" adresinde tiyatroseverlerle buluşuyor.

Ayrıca festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamındaki çevrim içi panel ve söyleşiler de İKSV YouTube kanalında ücretsiz yayımlanıyor.

Yerli Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı'nın desteğiyle izleyiciyle buluşan yapımlar arasında "Eften Püften Şeyler", "Varlık", "Her Güne Bir Vaka", "Lear Mutfakta", "Andan Daha Kısa" ve "Olağan-İçi Bir Gezi" bulunuyor. İtalyan yönetmen Pippo Delbono'nun "Dopo La Battaglia" adlı eseri de İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle "www.online.iksv.org" adresinde izleyiciyle buluşuyor.

İzleyiciler bilet satın aldıkları çevrim içi gösterimleri, telefon, tablet ve bilgisayarlarından izleyebiliyor ve izlemeye başladıktan sonra 72 saat boyunca görüntüleyebiliyor.

Festival programının tamamına ve oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgiye "https://tiyatro.iksv.org/tr/program" adresinden ulaşılabilir.

24. İstanbul Tiyatro Festivali'nin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında gerçekleştirilecek paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinliklerin ayrıntılı programı için "https://tiyatro.iksv.org/tr/ogrenme-ve-gelisim-programi" adresi ziyaret edilebilir.​​​​​​​

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