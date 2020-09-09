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Kültür Sanat

'21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' için geri sayım başladı

"Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 25-27 Eylül'de gerçekleştirilecek festivale belgesel film yarışması için 97 ülkeden 1431, fotoğraf yarışması için de 1110 başvuru yapıldı.

Orhan Kuzu   | 09.09.2020
'21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' için geri sayım başladı

Karabük

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilecek "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" için geri sayım başladı.

Bu yıl "Kent hafızası" yan temasıyla 25-27 Eylül'de düzenlenecek festival, 4 ayrı yarışmaya ev sahipliği yapacak.

Belgesel film kategorileri ve fotoğraf dallarında ana jürinin değerlendirmesinin ardından yarışmacılar ve eserlerine ödülleri 26 Eylül'de verilecek.

Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, kültürel mirasın gelecek nesillere estetik kaygı ve bilimsel bakış açısıyla aktarılmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Festivale belgesel film yarışması için 97 ülkeden 1431, fotoğraf yarışması için de 1110 başvurunun yapıldığını belirten Köse, "Sıra dışı yapımlar ve fotoğraflarla karşılaşacağımıza eminim. Heyecanla ödül törenini bekliyoruz. Osmanlı'nın mimari izlerini yaşatan ve yaşayan bir müze sayılan Safranbolu yerli ve yabancı pek çok misafiri ağırlarken, kültür ve sanat alanında da ismini duyurmaya devam ediyor." diye konuştu.

"Fotoğraf yarışması" jürisi Safranbolu'da

Festivali kapsamında gerçekleşecek "fotoğraf yarışması" jürisi Safranbolu'ya geldi.

Festivalin Hakan Öge başkanlığındaki "fotoğraf yarışması" jürisinde ise Cemil Belder, Hüseyin Karataş, Serdar Darendeliler ve Yusuf Sevinçli yer alıyor.

1110 eserin değerlendirileceği fotoğraf yarışmasında birinci olan eserin sahibi 5 bin, ikinci 3 bin, üçüncü ise 2 bin lira para ödülü alacak.

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