Euro
10.29
Dolar
8.66
BIST 100
1,378.28
Altın
1,808.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

'20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali' başladı

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı.

Canan Tükelay   | 09.07.2021
'20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali' başladı

Afyonkarahisar

NG Afyon Termal oteldeki festivalin açılış konserinde, Natalie Toperczerova (keman) ve Pavol Prazenica (piyano) ikilisi sahne aldı.

Başkadem festivalin açılışında yaptığı konuşmada, yüz yüze konser yapmanın çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Festivalin Afyonkarahisar turizmi için önemli bir başlangıç oluşturduğunu dile getiren Başkadem şöyle konuştu:

"Seyirci çoğunluğundan daha çok yüz yüze yapabilmek önemliydi. Bir araya gelmemiz çok önemliydi. Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Valiliğimize, Belediye Başkanlığımıza, Ticaret ve Sanayi Odamız ile ev sahipliğimizi yapan Nafi Güral'a teşekkür ediyorum."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de genel sanat yönetmenliklerini Başkadem'in yaptığı "21. Afyonkarahisar Caz Festivali" ile "20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali"nin kentin kültürel alanda ön plana çıkmasında katkı sağladığını ifade etti.

Festival 14 Temmuz'da sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da 101 yaşındaki Nezaket nineye talebi üzerine ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı
ABD'de son 24 saatte 254 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

'20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali' başladı

'20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali' başladı

Frig Vadisi'nde sıcak hava balonlarının test uçuşlarına başlandı

İş insanı tıbbi ve aromatik bir bitki olan 'amarant' üretiminde söz sahibi olmak istiyor

Frigya'nın saklı cenneti: Üçlerkayası köyü

Frigya'nın saklı cenneti: Üçlerkayası köyü
Hız tutkunları Afyonkarahisar'da düzenlenecek 'Dünya Motokros Şampiyonası'nda buluşacak

Hız tutkunları Afyonkarahisar'da düzenlenecek 'Dünya Motokros Şampiyonası'nda buluşacak
Afyonkarahisar'da 'can dostları'nı günde iki kez besleyen esnaf, çevresindekilere örnek oluyor

Afyonkarahisar'da 'can dostları'nı günde iki kez besleyen esnaf, çevresindekilere örnek oluyor