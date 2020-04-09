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Kültür Sanat

'16. Akbank Kısa Film Festivali' ödülleri 14 Nisan'da sahiplerini bulacak

Bu yıl, 74 ülkeden 2 bin 217 kısa filmin başvuru yaptığı "Akbank Kısa Film Festivali" yarışmasının kazananları, 14 Nisan'da saat 19.00'da, Akbank Sanat Instagram kanalından sinemaseverlere duyurulacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 09.04.2020
'16. Akbank Kısa Film Festivali' ödülleri 14 Nisan'da sahiplerini bulacak

İstanbul

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Akbank Kısa Film Festivali" yarışmasının sonuçları, online olarak düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.

Bu yıl, 74 ülkeden 2 bin 217 kısa filmin başvuru yaptığı yarışmanın kazananları, 14 Nisan'da saat 19.00'da Ceyda Düvenci'nin sunumuyla Akbank Sanat Instagram kanalından sinemaseverlere duyurulacak.

Festivalin "Ulusal Yarışma Festival Kısaları" ana jüri üyeleri arasında oyuncu Öykü Karayel, yönetmen Can Evrenol, yönetmen Mehmet Bahadır Er, oyuncu Tamer Levent ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı yer alıyor.

"Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar" ana jürisi ise yönetmen Maryna Er Gor-bach, oyuncu Afsaneh Pakroo, belgesel yönetmeni Sinisa Gacic, yönetmen Tolga Karaçelik ve yine Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan oluşuyor.

Cansu Boğuşlu, Ahmet Bikiç ve yönetmen Selim Evci'den oluşan yarışma ön eleme jüri kurulu, değerlendirme sonucunda 28 filmi finale taşımıştı.

"Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü" ve "Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü"ne katılan eserler arasından 14'er film "En İyi Film Ödülü" için yarışmaya hak kazandı.

"En İyi Film" olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından ulusal kategoride 30 bin lira, uluslararası kategoride 5 bin dolar, forum bölümünde ise en başarılı senaryo 5 bin lira ile ödüllendirilecek.

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'16. Akbank Kısa Film Festivali' ödülleri 14 Nisan'da sahiplerini bulacak

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