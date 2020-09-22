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Kültür Sanat

1200 hakim ve savcı alınacak

Adalet Bakanı Gül, 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanın, Bakanlığın internet sitesinde yayınlandığını bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 22.09.2020
1200 hakim ve savcı alınacak

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. 

Bakan Gül, göstereceğiniz gayret ve özverinin, adalet sistemine güç vereceğini de sözlerine ekledi.

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