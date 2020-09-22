1200 hakim ve savcı alınacak
Adalet Bakanı Gül, 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanın, Bakanlığın internet sitesinde yayınlandığını bildirdi.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) September 22, 2020
Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek.
Bakan Gül, göstereceğiniz gayret ve özverinin, adalet sistemine güç vereceğini de sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.