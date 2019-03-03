'12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak'

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Harran Ören Yeri'nde kazıların yıl boyu sürdürülmesinin, tarihi alanın "kalıcı liste"ye girmesine katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Harran Ören Yeri Kazı Başkan Vekili Süheyla İrem Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin geçen yıl UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinin ardından gözlerin, 2000'de geçici listeye alınan Harran'a çevrildiğini söyledi.

Mutlu, milattan önce 6 binli yıllardan beri kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran Ören Yeri'ndeki kazıların 1950'den bu yana sürdürüldüğünü belirtti.

Harran'daki kazılarda saraylardan hanlara, hamamlardan çarşılara kadar birçok kalıntının gün yüzüne çıkarıldığını vurgulayan Mutlu, gelecek yıllarda da daha birçok eser bulunacağını öngördüklerini ifade etti.

Ören yerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kazı süresi 12 aya çıkarılan alanlar arasında bulunması dolayısıyla büyük sevinç yaşadıklarını belirten Mutlu, önceki yıllarda kazı sürelerinin ortalama 6 ay olduğunu dile getirdi.

"UNESCO hazırlığı yüzde 80 tamamlandı"

Mutlu, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Harran Ören Yeri'nin kalıcı listeye girebilmesi için yürütülen çalışmalarda, bu sürenin uzatılmasının etkin rol oynayacağını söyledi.

Kalıcı liste için ören yerindeki hazırlıkların yüzde 80'inin tamamlandığını bildiren Mutlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda sürenin uzatılması da çok ciddi önem taşıyor. Harran ile UNESCO kalıcı miras listesine gireceğimize inanıyoruz. Bu sevindirici haberle, Harran'ı daha rahat ayağa kaldırma imkanı bulacağız. Kazı süresinin 12 aya çıkarılması, daha fazla çalışma yapılmasını sağlayarak kalıcı miras listesine girmemizi kolaylaştıracak. Bu azim ve kararlılıkla kazı çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz."

Yeni kararla birlikte kazıların mart sonu başlatılmasının planlandığını anlatan Mutlu, kazıların yürütülmesine desteklerinden dolayı başta Bakanlık olmak üzere Valilik, Kaymakamlık ve Harran Üniversitesine teşekkür etti.