Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokaklar ve caddeler boş kaldı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokaklar ve caddeler boş kaldı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokaklar ve caddeler boş kaldı.
logo
Türkiye, Koronavirüs

Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta kentlerin meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Rauf Maltaş,Orhan Yoldaş,Adsız Günebakan,İsmail Hakkı Demir   | 02.05.2020
Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor

Şanlıurfa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta bugün de sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle dört kent genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Şanlıurfa'da kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı. Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

Çanakkale'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çanakkale'de "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı ) 

Malatya

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kent merkezinin sembol meydanlarından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile diğer meydan ve caddeler boş kaldı.

Görevliler dışında kimsenin olmadığı cadde ve sokaklarda, belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Kentte güvenlik güçleri de oluşturduğu kontrol noktalarında denetimler yapıyor.


Gaziantep

Gaziantep'te de kısıtlamanın ikinci gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı. 

Kentin turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerde sessizlik hakim. Polis ekipleri çeşitli noktalarda görev alarak sokağa çıkanları kontrol ediyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın en işlek noktalarından Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ile Milli İrade, Demokrasi ve Atatürk meydanları başta olmak üzere kent genelinde cadde ve sokaklar ile tarihi Kapalı Çarşı'nın boş olduğu görüldü.

Kentte güvenlik güçleri de oluşturduğu kontrol noktalarında denetimler yapıyor. 

Çanakkale'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Çanakkale'de "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 402 bini aştı
Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor
New York'taki Türk derneğinin yardımları takdir topladı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti
Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 3462'ye çıktı

Benzer haberler

Salgın döneminde psikolojik dayanıklılık ve doğru bilgi edinmek önemli

Salgın döneminde psikolojik dayanıklılık ve doğru bilgi edinmek önemli

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 402 bini aştı

Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti
Afrika'da Kovid-19 vakaları 40 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 vakaları 40 bini geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar