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Türkiye, Koronavirüs

Yurt dışından gelenler Sakarya ve Sivas'taki öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Yurt dışından uçakla gelen yolcular, Kovid-19 önlemleri kapsamında Sakarya ve Sivas'taki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Emre Ayvaz   | 24.03.2020
Yurt dışından gelenler Sakarya ve Sivas'taki öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Sakarya

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sakarya'daki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Sabahattin Zaim Yurduna yerleştirildi.

İstanbul Havalimanına gelen 348 yolcu, burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından polis eşliğinde otobüslerle Sakarya'ya getirildi.

Yolcular, ikinci sağlık kontrolünün ardından önceden boşaltılan Serdivan ilçesindeki Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu'nda tek tek odalara yerleştirildi.

Yurt dışından gelen yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini sürdürecek.

Öte yandan kentteki 3 öğrenci yurdu daha yurt dışından gelecek yolcular için boşaltıldı, odalar dezenfekte edildi.

Eğitim için İskoçya'da olan öğrencilerden 137'si Sivas'a geldi

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında İskoçya'ya giden öğrencilerden 137'si, başkent Edinburgh'dan havalanan Türk Hava Yollarına ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. 

Öğrenciler, havalimanındaki işlemlerinin ardından Sivas Belediyesince dezenfekte edilmiş otobüslerle KYK Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki yurtlara getirildi. 

Öğrenciler, sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldıktan sonra yurda yerleştirildi. 

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