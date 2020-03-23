Yurt dışından gelen yolcuların öğrenci yurtlarına yerleştirilmesine devam ediliyor
Yurt dışından uçakla gelen yolcular, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu ve Mersin'deki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Bolu/Mersin
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Yunanistan'dan hareket ederek İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, otobüsle kente getirildi.
Yolcular, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Yurt girişinde kontrolden geçirilen 39 yolcu kendileri için ayrılan odalara alındı.
Yolcular 14 gün gözetim altında tutulacak
Yurtta 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak yolculara Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar tarafından destek sunulacak.
Maske ve eldivenle koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.
KKTC ve Lübnan'dan gelenler Mersin'deki yurtlara yerleştirildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 395 öğrenci ile Lübnan'dan gelen 44 tır şoförünün yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Mersin'deki yurtlara yerleştirildiği bildirildi.
Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yurda dönen öğrenci ve tır şoförlerinin sağlık kontrollerinin ardından tedbir amacıyla kente getirildikleri belirtildi.
Sağlık kontrollerinde olumsuz bulguya rastlanılmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"KKTC’den yurdumuza dönüş yapan 395 Türk öğrencimiz ve Lübnan'dan ülkemize gelen 44 tır şoförümüz, Taşucu Limanı'nda yapılan sağlık muayenelerini müteakip 14 gün süresince tedbir amaçlı karantina uygulanmak üzere Mersin KYK yurtlarımıza yerleştirilmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.