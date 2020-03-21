Yurt dışından gelen yolcular Kırklareli'nde öğrenci yurtlarına yerleştirildi
Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kırklareli'ndeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun ile Evladı Fatihan öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Kırklareli
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Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kırklareli'ndeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun ile Evladı Fatihan öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, buradan otobüslerle Kırklareli'ne getirildi.
Sağlık kontrollerinin ardından 300 kişi polis eşliğinde otobüsle karantina için önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirildi.
Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.
Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kızılay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.
Polis ekipleri, yurtların bulunduğu alanın 1 kilometre uzağında güvenlik önlemi aldı.
Bölgeye görevliler dışında hiç kimsenin girmesine müsaade edilmiyor.