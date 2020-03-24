Euro
7.07
Dolar
6.53
BIST 100
87,617.02
Altın
1,567.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Sağlık İçin Üretim Seferberliği”
logo
Türkiye, Koronavirüs

Yurt dışından gelen 226 kişi Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 226 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sakarya'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

Ömer Faruk Şimşek   | 24.03.2020
Yurt dışından gelen 226 kişi Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Sakarya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Uçakla İstanbul'a gelen 226 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sakarya'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

İstanbul Havalimanına yurt dışından gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 226 yolcu, polis eşliğinde sabaha karşı otobüslerle Sakarya'ya getirildi.

Burada da ikinci sağlık kontrolünden geçen yolcular, önceden boşaltılan Arifiye ilçesindeki Muhammet Fatih Safitürk Yurdu'nda tek tek odalara yerleştirildi.

Yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Önlemler kapsamında dün Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen 88 tır şoförü ile İstanbul Havalimanına inen ve ardından otobüslerle kente getirilen 348 yolcu, sağlık kontrolünden geçirilmiş ve KYK yurtlarına yerleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
'Petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomik etkisi Kovid-19'dan daha uzun sürebilir'
Ticaret Bakanlığından Çeşme Limanı'ndaki gümrük faaliyetlerine ilişkin açıklama
Yurt dışından gelen 226 kişi Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi
Limona talep arttı

Benzer haberler

'Petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomik etkisi Kovid-19'dan daha uzun sürebilir'

'Petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomik etkisi Kovid-19'dan daha uzun sürebilir'

Limona talep arttı

Yurt dışından gelen 226 kişi Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Yeryüzü Doktorları'ndan karantinadaki hastalar için 'destek kiti' kampanyası

Yeryüzü Doktorları'ndan karantinadaki hastalar için 'destek kiti' kampanyası

Bakan Albayrak: Vergide mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik

Bakan Albayrak: Vergide mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik
Japonya'dan Kovid-19 nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı

Japonya'dan Kovid-19 nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı