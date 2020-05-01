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Türkiye, Koronavirüs

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yurda dönüşü sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşları Türkiye'deki çeşitli illerdeki yurtlara yerleştirilmeye devam ediyor.

Halil İbrahim Sincar   | 01.05.2020
Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yurda dönüşü sürüyor

Mardin

Irak'tan getirilen 127 Türk vatandaşı Mardin'de yurda yerleştirildi

Irak'tan Mardin'e getirilen 127 Türk vatandaşı, 14 gün süreyle karantinada tutulacağı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. ( Anadolu Ajansı - Anadolu Ajansı )

Irak'tan Türkiye'ye getirilen 127 Türk vatandaşı, Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Irak'taki 127 Türk vatandaşı kara yoluyla Habur Sınır Kapısı üzerinden Mardin'e getirildi.

Vatandaşlar sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta 14 gün karantinada kalacak vatandaşların ihtiyaçları Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacak.

90 Türk vatandaşı Diyarbakır'da yurda yerleştirildi

Öte yandan Irak'tan 90 kişi de kara yoluyla Habur Sınır Kapısı üzerinden Diyarbakır'a getirildi.

Vatandaşlar sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta 14 gün karantinada kalacak vatandaşların ihtiyaçları, Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacak.

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