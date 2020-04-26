Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Yurt dışındaki Türk vatadaşlarının tahliyesine devam ediliyor

59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor.

Sercan Küçükşahin,Behçet Alkan   | 26.04.2020
Yurt dışındaki Türk vatadaşlarının tahliyesine devam ediliyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin /AA

Kayseri/Nevşehir


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Etiyopya'daki 289 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi

Etiyopya'da bulunan 289 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. THY uçağıyla Kayseri Havalimanı'na inen vatandaşlar kara yoluyla karantina sürecini geçirecekleri kentteki çeşitli yurtlara gönderildi. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı ) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Etiyopya'daki 289 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Kayseri Havalimanı'na indi.

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.

Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Etiyopya'dan getirilen Türk vatandaşları, daha sonra kara yoluyla karantina sürecini geçirecekleri kentteki çeşitli yurtlara gönderildi.

Cibuti ve Somali'de bulunan 207 Türk vatandaşı Nevşehir'e geldi

Cibuti ve Somali'de bulunan 207 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs  önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak otobüslere bindirildi. 

Yolculardan 123'ü Nevşehir'de gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilirken, diğerleri is öğrenci yurduna yerleştirilmek üzere otobüslerle polis eşliğinde Niğde'ye gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları yurda döndü
Yurt dışındaki Türk vatadaşlarının tahliyesine devam ediliyor
İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı
Arjantin'de karantina 10 Mayıs'a kadar uzatıldı
İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Gülüşken için ambulans uçak talimatı

Benzer haberler

Yurt dışındaki Türk vatadaşlarının tahliyesine devam ediliyor

Yurt dışındaki Türk vatadaşlarının tahliyesine devam ediliyor

İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 346 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 346 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
New York Valisi'nden eczanelere Kovid-19 testi yapma yetkisi

New York Valisi'nden eczanelere Kovid-19 testi yapma yetkisi