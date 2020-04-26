Yurt dışındaki Türk vatadaşlarının tahliyesine devam ediliyor
59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor.
Kayseri/Nevşehir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Etiyopya'daki 289 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Kayseri Havalimanı'na indi.
Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.
Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslere bindirildi.
Etiyopya'dan getirilen Türk vatandaşları, daha sonra kara yoluyla karantina sürecini geçirecekleri kentteki çeşitli yurtlara gönderildi.
Cibuti ve Somali'de bulunan 207 Türk vatandaşı Nevşehir'e geldi
Cibuti ve Somali'de bulunan 207 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak otobüslere bindirildi.
Yolculardan 123'ü Nevşehir'de gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilirken, diğerleri is öğrenci yurduna yerleştirilmek üzere otobüslerle polis eşliğinde Niğde'ye gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.