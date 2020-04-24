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Türkiye, Koronavirüs

Yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

Azerbaycan'dan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları, gözlem altında tutulacakları Niğde'deki yurda yerleştirildi.

Abdullah Özkul   | 24.04.2020
Yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

Niğde

İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

İsviçre'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 155 Türk vatandaşını taşıyan, Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Merizfon Havalimanı'na indi. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Azerbaycan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları, gözlem altında tutulacakları Niğde'deki yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Azerbaycan'dan Nevşehir Kapadokya Havalimanına iniş yapan THY uçağındaki 10'u çocuk 299 Türk vatandaşı, otobüslerle Niğde'ye getirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sultan 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak.

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