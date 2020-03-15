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Türkiye, Koronavirüs

Yunanistan'dan feribotla Bodrum'a getirilen yolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında özel seferle Yunanistan'ın İstanköy Adası'ndan getirilen 15 yolcu, Bodrum Gümrük Kapısı'nda sağlık kontrolünden geçirildi.

Ali Ballı,Osman URAS   | 15.03.2020
Yunanistan'dan feribotla Bodrum'a getirilen yolcular sağlık kontrolünden geçirildi Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Bodrum Gümrük Kapısı'nda emniyet birimleri ve sağlık ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel seferle Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'ndan "Fahri Kaptan 3" isimli feribotla ilçeye getirilen yolcular, termal kameralarla kontrol edilip gerekli tedbirler alındıktan sonra gümrükten çıkış yaptı.

Bodrum Feribot İşletmeleri Genel Müdürü Metin Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, haftanın beş günü Yunanistan'a sefer düzenlediklerini söyledi.

Ulaşım konusunda resmi olarak kısıtlama olmadığını ancak tedbir amacıyla inisiyatif kullanıp cumartesiden itibaren seferleri durdurma kararı aldıklarını ifade eden Önder, "Ülke menfaatleri açısından seferleri durdurma kararını kendimiz almıştık. Hem karşıdan gelmiş hem de buradan gitmiş vatandaşları mağdur etmemek adına gerekli yetkili mercilerle irtibata geçerek özel sefer yaptık." diye konuştu.

Önder, sabah seferinde 35 yolcuyu İstanköy'e bıraktıklarını, karşıdan da daha önce götürdükleri çoğunluğu Türk, Yunan ve Kolombiya uyruklu 15 kişiyi ilçeye getirdiklerini ifade etti.


Feribota biniş sırasında çeşitli önlemler aldıklarını kaydeden Önder, şöyle konuştu:

"Bütün yolcuların ellerinin dezenfekte edilmesi sağlandı ve hepsine maske verildi. Hepsinin ateşleri ölçüldü, şüpheli bulguya rastlanmadı. Burada bekleyen arkadaşlarımız gerekli tetkikleri yaptı. Şu anda herhangi bir şüpheli vakaya rastlanmadı. Seferlerimizi şu an itibarıyla kendi inisiyatifimizle durdurduk. Hepimiz duyarlı olmak zorundayız.

Yakın bir zamanda da Yunanistan ile özellikle deniz yolu bağlantısına bir kısıtlama getirilirse de almış olduğumuz kararın yerinde olduğunu hepimiz göreceğiz."

Yolculardan Ahmet Baykal da yolculuğun çok iyi geçtiğini belirterek, titiz çalışma yürüterek gerekli tetkikleri yapan yetkililere teşekkür etti.

Feribotla gelen yolculardan Mert Elbirliler de ekiplerin gerekli tüm tedbirleri aldıklarını dile getirerek, "14 gün kimseyle görüşemeyeceğiz. Onun haricinde her şey normal gözüküyor." ifadelerini kullandı.

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