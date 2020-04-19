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Türkiye, Koronavirüs

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinin Türk yolcuları Türkiye'ye getirildi

Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli geminin yolcusu 152 Türk ve 8 yabancı ülke vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi süreci tamamlandı.

Salih Baran, Mesut Karaduman, Burak Akay   | 19.04.2020
Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinin Türk yolcuları Türkiye'ye getirildi Fotoğraf: Mesut Karaduman /AA

Edirne/Tekirdağ/Burak Akay


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinden 89 kişi Çanakkale'de

Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli gemideki yolculardan 89'u, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çanakkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı ) 

Karantina sürelerinin tamamlanması sonrası Atina’dan sabah saatlerinde otobüslerle hareket eden 160 kişilik grup, İpsala Sınır Kapısı’na getirildi. İşlemleri ve sağlık kontrolleri tamamlanan grup, burada bekleyen otobüslere transfer edildi.

35 kişi Tekirdağ'a nakledildi

İşlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından otobüsle Tekirdağ'a nakledilen 35 kişi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine yerleştirildi.

89 kişi Çanakkale'de yurda yerleştirildi

Karantinada kalacak 2'si yabancı uyruklu 89 kişi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurduna yerleştirildi.

3 Nisan'da karantinaya alınmışlardı

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El. Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular gemide tedavi edilmiş, testleri negatif çıkanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı.

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