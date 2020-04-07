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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Türkiye, Koronavirüs

Yeni tip koronavirüsü yenen doktor Demir ilk plazma bağışçısı oldu

Koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, ilk plazma bağışçısı olarak Covid-19 hastalarına umut oldu. Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 07.04.2020
Yeni tip koronavirüsü yenen doktor Demir ilk plazma bağışçısı oldu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yakalandığı yeni tip koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, Ankara’da Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde ilk plazma bağışçısı olarak Covid-19 hastalarına umut oldu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, düzenlenecek işlem öncesi yaptığı açıklamada, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.

"Koronavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz." diyen Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasına umut olabileceğini bildirdi.

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