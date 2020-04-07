Yeni tip koronavirüsü yenen doktor Demir ilk plazma bağışçısı oldu
Koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, ilk plazma bağışçısı olarak Covid-19 hastalarına umut oldu. Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.
Ankara
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Yakalandığı yeni tip koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, Ankara’da Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde ilk plazma bağışçısı olarak Covid-19 hastalarına umut oldu.
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, düzenlenecek işlem öncesi yaptığı açıklamada, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.
"Koronavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz." diyen Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasına umut olabileceğini bildirdi.
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#Canlı: Koronavirüs’ü yenen ve gönüllü bağışçı olan Dr. Kürşat Demir, Kızılay’ın ilk plazma bağışçısı olarak Kovid-19 hastalarına umut oluyor https://t.co/x5m32lVibo— AA Canlı (@AACanli) April 7, 2020